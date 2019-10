Newsletter soll Beteiligung leichter machen

Eppelheim.„Ein moderner Vorstand hat eine Fülle von Arbeitsaufgaben mit verschiedenen Anforderungen zu erledigen. Deshalb ist es wichtig, in regelmäßigen Abständen die Vorstandsarbeit zu reflektieren, um Verbesserungen einfließen zu lassen oder neue Ideen zu diskutieren“, so Jürgen Geschwill, Vorsitzender der SPD. Unter seiner Leitung wurde die Vorstandsklausur durchgeführt. Motivation und Engagement bei den Vorstandsmitgliedern waren groß, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bereits im vergangenen Jahr hatte die SPD nach den Vorstandswahlen eine Klausur angesetzt. Dieses Jahr ging es nun darum, die Arbeit zu analysieren, Arbeitsabläufe und Aufgaben zu optimieren, die Zielsetzungen zu überprüfen und neue Ideen einfließen zu lassen. Auch die bisher gute Zusammenarbeit zwischen Partei und Fraktion soll künftig noch stärker intensiviert werden, was die Sprecherin der SPD-Gemeinderatsfraktion, Renate Schmidt, befürwortete. Da sich viele Kandidaten der Kommunalwahl weiterhin aktiv einbringen möchten, werden auch hier neue Wege durch Newsletter-Ausgaben, neue Beteiligungsmöglichkeiten an Vorstandssitzungen und Parteiveranstaltungen erprobt.

Durch die Klausur gelang es dem Vorstand, die Teamarbeit effizienter zu gestalten, ohne einzelne Personen mehr zu belasten. Alle anfallenden Aufgaben wurden nach Interessen und Möglichkeiten auf die Vorstandsmitglieder verteilt. „Uns ist es wichtig, dass jedem die Arbeit Spaß macht und nicht als lästige Pflicht nach dem beruflichen Alltag angesehen wird“, betont Jürgen Geschwill. „Nur durch Teamgeist, gegenseitige Wertschätzung und Kritikfähigkeit kann man sich als Partei verbessern, neue Projekte zum Wohle der Stadt und ihrer Bürger auf den Weg bringen“, so der Vorsitzende. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 08.10.2019