Nikolaus kommt zu Lesefreunden

Eppelheim.Vorweihnachtliche Stimmung inmitten von Büchern genießen, kann man am Freitag, 6. Dezember. Dann bietet das Team den „Advent in der Stadtbibliothek“ an.

Von 13 bis 18 Uhr kann man Medien ausleihen, bei Kaffee und Kuchen verweilen, Waffeln und Punsch genießen, auf dem Bücherflohmarkt stöbern oder beim Advents-Quiz mitmachen. Auch gibt es das Winterbasteln von 15 bis 16 Uhr. Gegen 16.15 Uhr kommt der Nikolaus. Am Anschluss daran gibt es dann die Preisverleihung unter allen, die beim Advents-Quiz mitgemacht haben und anwesend sind.

Für das Basteln ist eine Anmeldung in der Bibliothek notwendig. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 02.12.2019