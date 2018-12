Nikolaus legt die Rute beiseite

Eppelheim.Beim „Advent in der Stadtbibliothek“ wurde den Kindern viel geboten. In der Vorleseecke konnten sie Hannelore Herrmann und ihren Geschichten lauschen, an den Basteltischen durften sie lustige Nikolausservietten basteln und wer Lust hatte, der suchte in der Stadtbibliothek nach den Lösungswörtern des Nikolaus-Rätsels, das Bibliotheksleiterin Elisabeth Klett mit ihrem Team ausgearbeitet hatte.

Wer alle Worte richtig auf dem Rätselbogen notiert hatte, nahm an der Verlosung teil. Zu gewinnen gab es Buchgutscheine zur Leseförderung. Zu den Gewinnern gehörten mit Liv, Samia und Georg drei Eppelheimer Grundschulkinder. Mit Spannung erwartet wurde der Nikolaus. Als Glöckchenklang den Besuch ankündigte, waren die Kinder gleich zur Stelle. Angst vorm Nikolaus hatte kein einziges.

Der gute Mann im roten Gewand wurde blitzschnell von den Kindern umlagert. Ein Blick in sein goldenes Buch ließ ihn wissen, dass es in der Bibliothek viele fleißige Jungleser gibt und auch schon die Kleinsten Bilderbuchfans sind. Daher hatte der Nikolaus, der von Hans Schupp gespielt wurde, nur Lob zu verteilen und keinen Tadel. „Vor der Rute braucht ihr euch heute nicht zu fürchten“, stellte er erfreut fest und legte sie gleich beiseite.

Nach Rezepten Ausschau halten

Kleine Gedichte und das Nikolauslied wurden vorgetragen. Danach wurde jedes Kind mit einem kleinen Nikolauspräsent beschenkt. Für die Erwachsenen war beim „Advent in der Stadtbibliothek“ auch etwas geboten. Sie konnten beim Bücherflohmarkt stöbern. Hier gab es viele Bücher und Medien für kleines Geld. Man konnte sich die nominierten Bücher des Buchpreises 2018 anschauen oder auf dem Sondertisch „Weihnachten“ nach Geschichten, Bastelbüchern oder Rezepten rund um das Weihnachtsfest Ausschau halten.

Und natürlich konnte man es sich in der Cafeteria gemütlich machen und den leckeren Früchtepunsch und die feinen Waffeln des Bibliotheksteams probieren. Büchereileiterin Elisabeth Klett wies darauf hin, dass man sich für die Feiertage rechtzeitig „Lesefutter“ ausleihen sollte. Vom Samstag, 22. Dezember, bis Samstag, 5. Januar, hat nämlich die Stadtbibliothek geschlossen. In dieser Zeit sollten auch keine Medien zur Rückgabe in den Briefkasten geworfen werden.

