Oberstufenkurs besucht die Bundesbank digital

Eppelheim.Der Gemeinschaftskundekurs des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums in Eppelheim hat aktuelle Politik online erlebt. In Zeiten einer Pandemie ist vieles anders – das Virus verändert auch die Schule. Statt Exkursionen heißt es, „digitale Ausflüge“ zu unternehmen, wie Lehrer Andreas Steckbauer schreibt.

Viele Bildungseinrichtungen bieten Lernen nun über digitale Medien an. So führt die Landeszentrale für politische Bildung (LpB) zur Ergänzung des Gemeinschaftskundeunterrichts „Politische Tage“ durch. Sie sollen, wie es auf ihrer Homepage heißt, „die Schülerinnen und Schüler anregen, sich in einem stärkeren Maße mit politischen, rechtlichen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und zeitgeschichtlichen Fragen aktueller wie grundsätzlicher Art zu beschäftigen.“

Für diese Tage können normalerweise zwei Unterrichtstage in Anspruch genommen werden und deren Durchführung wird auch vom Kultusministerium empfohlen.

Eine Woche lang beschäftigte sich der Gemeinschaftskunde-Leistungskurs des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums (DBG) mit dem „Kampf ums Weiße Haus“, der (wie es im Moment aussieht) noch länger andauern und die Gerichte beschäftigen wird. Jeden Tag erarbeiteten die Kursteilnehmer unter Anleitung ihres Lehrers Andreas Steckbauer bestimmte Themengebiete in ihrem eigenen Lerntempo auf digitalem Weg.

Hierfür hatte die LpB einen Moodle-E-Learning-Kursraum eingerichtet, der den Schülern die Gelegenheit gab, auf interaktive Weise Themenfelder wie das präsidentielle System der USA, den Wahlkampf und die Inhalte der beiden politischen Lager zu erschließen. Besonders spannend war es auch zu sehen, wie Präsident Trump das System der Checks and Balances in den letzten vier Jahren gezielt außer Kraft gesetzt hatte.

Große Resonanz

Ein weiterer geplanter Besuch bei der Deutschen Bundesbank musste ebenfalls aufgrund der Pandemiestufe 3 des Landes Baden-Württemberg abgesagt werden. Auch hier konnte aber zum Glück digital Abhilfe geschaffen werden. Spontan bot die Deutsche Bundesbank ein zweistündiges Online-Meeting an, das bei den Schülern auf große Resonanz stieß.

Die didaktisch gut aufbereitete Präsentation über die Grundlagen der Geldpolitik sowie die Folgen der aktuellen wirtschaftspolitischen Maßnahmen der Bundesregierung kam bei den Gymnasiasten gut an und wurde abschließend digital mit einem „Daumen hoch“ bewertet. Auch wenn das E-Learning das Lernen vor Ort sicher nicht ersetzen kann, so zeigt die positive Reaktion der Schüler, dass es sich lohnt, solche Angebote ab und an wahrzunehmen, zieht Steckbauer abschließend als Fazit. zg

