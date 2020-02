Orth: Klimaschutz darf nicht zu Aktionismus führen

Eppelheim.Der Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, das 2018 ausgesetzte Umweltförderprogramm der Stadt Eppelheim wieder aufzunehmen und dafür einen Förderbetrag von 5000 Euro in den aktuellen Haushaltsplan einzustellen, fand nur in Teilen die Zustimmung des Gemeinderats.

Ziel des Programms sei es, den Bürgern wirksame Anreize für umweltfreundliches Handeln zu bieten, erläuterte Isabel Moreira da Silva für die Grünen: „In Anbetracht der aktuellen Herausforderungen, die sich aus Klimakrise, Artensterben und Anpassung an den Klimawandel ergeben, ist es dringend erforderlich, weiterhin im Bereich Umwelt zu investieren. Der Stadt kommt hierbei eine verantwortungsvolle Rolle zu.“ Beim aktuellen Klimaschutzbericht für Eppelheim bestünde „besonderer Handlungsbedarf“ für die Bereiche Privathaushalte und Wirtschaft.

Finanzierung vorher klären

Die anderen Fraktionen wollten nicht in allen Punkten mitgehen. Der Überprüfung und Aktualisierung des Umweltförderprogramms auf Wirksamkeit und Nutzen der verschiedenen Maßnahmen könne man zustimmen, meinte CDU-Fraktionssprecher Trudbert Orth: „Wir müssen alle etwas für den Klimaschutz tun. Das darf aber nicht zu Aktionismus führen.“ Es mache „überhaupt keinen Sinn, noch mehr Geld auszugeben“. Die Finanzierung müsse vorher geklärt werden.

Renate Schmidt (SPD) war dafür, die Fördermöglichkeiten zu überprüfen und noch weitere Informationen einzuholen. Bernd Binsch (Eppelheimer Liste) sah in dem Grünen-Antrag eine „populäre Pauschalforderung“. Man müsse über Konkretes reden, der Förderbetrag von 5000 Euro sei „woanders besser angelegt“. Stadträtin Nika Weiss (Grüne) fand es schade, „dass man wegen 5000 Euro eine solche Diskussion anfängt“. Bürgermeisterin Patricia Rebmann machte einen Änderungsvorschlag. Die Verwaltung wurde beauftragt, das Entwicklungskonzept zu überprüfen und zu aktualisieren. Ein Förderbetrag wird noch nicht in den Haushalt eingestellt. Ein neuer Beschlussvorschlag geht zur Beratung in den Gemeinderat zurück. Das Gremium war einstimmig für diese Vorgehensweise. vw

