Paket explodiert in der Warenannahme

Eppelheim.Eine kleinere Explosion in der Warenannahme hat am Dienstag einen Großeinsatz bei der Produktionsfirma ADM Wild in Eppelheim, besser bekannt als „Wild-Werke“, ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Mitarbeiter gegen 11 Uhr ein Paket entgegengenommen, das in seinen Händen explodierte. Der Mann erlitt ein Knalltrauma und wurde von Rettungskräften behandelt.

Über die Ursache der Explosion lagen bis Dienstagabend keine Erkenntnisse vor. Neben einer kriminellen Tat könnte es sich auch um einen Verpackungsfehler gehandelt haben. Zur Ursachenforschung wurden Spezialisten des baden-württembergischen Landeskriminalamts (LKA) hinzugezogen. „Diese nehmen das Paket mit und untersuchen es“, sagte ein Polizeisprecher am Mittag im Gespräch mit dieser Redaktion. Ein Ergebnis der Analyse könnte am Mittwoch vorliegen.

Nach Angaben des Sprechers habe es sich lediglich um eine kleine Explosion gehandelt. Außer dem Paket sei nichts beschädigt worden, weitere Verletzte gab es nicht. Bis zur Freigabe durch das LKA sei der Bereich der Warenannahme dennoch abgesperrt gewesen. Die Kriminalpolizei Heidelberg und die Zentrale Kriminaltechnik überprüfen nun, woher das Paket gekommen ist.

Hersteller von „Capri Sun“

Neben einem Großaufgebot der Polizei waren am Dienstagvormittag auch Rettungskräfte und die Feuerwehr auf dem Firmengelände im Einsatz.

Das Unternehmen ADM Wild produziert in Eppelheim unter anderem das Fruchtsaftgetränk „Capri Sun“ und beschäftigt mehr als 1000 Mitarbeiter. Auf den Betrieb hatte der Vorfall in der Warenannahme keine Auswirkungen.

