Parcours verlangt Kraft

Eppelheim.Es stand lange auf der Kippe, ob und wie das Ferienprogramm dieses Jahr stattfinden kann. Die meisten Vereine hatten aus den verschiedensten Gründen nichts anzubieten, und das Ganze drohte auszufallen. Gerade deshalb lag es Ilona Schuhmacher vom Turnverein am Herzen, den Kindern während dieser schweren Zeit etwas Besonderes zu bieten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Wie schon in den vergangenen Jahren bietet der TV knapp die Hälfte aller Ferienangebote der Stadt. Dieses Mega-Programm wurde mit 75 Kindern eröffnet. Es ging in den Indoor-Trampolin-Park nach Ladenburg. Ein Reisebus brachte unter Einhaltung von Hygieneregeln die Kinder ins „Jump4all“. Da es fast 150 Anmeldungen gab und nur 46 Kinder im Bus mitgenommen werden konnten, brachten einige Eltern ihre Kinder privat. Letztendlich waren es dann, da der TV auch Inklusion lebt, 75 Kinder mit und ohne Handicap. Beim Springen, Toben oder beim Bewältigen des Ninja-Warrior-Parcours konnten Ausdauer, Geschick und Kraft getestet werden. Gestärkt ging es in eine „Nachschlagrunde“, denn die Kinder waren voller Energie. So haben Mareike Mehr, Anne Ogwu, Silke Keller und Ilona Schuhmacher viele Kinder ehrenamtlich glücklich gemacht, heißt es in der Mitteilung abschließend. zg

