Eppelheim.Maultaschen-Mittagessen zwischen Grünen-Ministerpräsident Kretschmann und SPD-Oppositionsführer Stoch? Das ist eines der Abenteuer, das einem passieren kann, wenn man sich zur Busfahrt mit dem Team Born in den Landtag aufmacht, heißt es in einer Pressemitteilung. Der hiesige Landtagsabgeordnete Daniel Born hatte insgesamt 40 junge Leute – unter anderem von „Future Now!“ aus Eppelheim – zu sich in den Landtag eingeladen. Als sich die Gruppe genau zeitgleich mit der Mittagspause der Abgeordneten in der Landeshauptstadt einfand, merkte eine Teilnehmerin sofort an: „Upps, jetzt sitzen wir ja zwischen den ganzen Politik-Promis.“

Direkt nach der Stärkung ging es in das neu eröffnete Bürgerzentrum des Landtags und von dort, nach einer Führung durch das gläserne Landtagsgebäude, auf die Empore des Plenarbereichs, von wo aus man eine ganze Stunde Zeit hatte, die Abgeordneten bei diesem Teil ihrer Arbeit zu erleben. Danach nahm sich der SPD-Politiker aus Schwetzingen viel Zeit, um mit der Gruppe nicht nur die gesammelten Eindrücke, sondern auch aktuelle Themen zu diskutieren.

Impulse direkt bekommen

„Die Zeit mit meinen Besuchergruppen ist immer klasse und wertvoll, weil man die eigene Arbeit noch einmal neu reflektiert und so viele gute Impulse ganz direkt bekommt. Das ist richtig kluger Rat für einen Abgeordneten und zudem noch einfach eine schöne Begegnung“, so Daniel Born nach dem Gespräch.