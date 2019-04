Paten lernen mit leistungsschwächeren Schülern

Eppelheim.Lernpaten kümmern sich um leistungsschwächere Schüler. Sie lernen und üben mit den Kindern – je nachdem wo deren Schwächen liegen – zielorientiert und ohne Zeitdruck. Sie unterstützen sie bei den Hausaufgaben oder helfen Kindern mit Migrationshintergrund beim Erlernen der deutschen Sprache. Alles geschieht während des Schulunterrichts in Absprache mit den Lehrkräften, die auch die Kinder zur individuellen Förderung auswählen.

Für dieses sinnvolle Ehrenamt werden jetzt Lernpaten gesucht. Wer gerne Schüler beim Lernen unterstützen möchte, ist herzlich willkommen und kann sich bei den pädagogischen Fachkräften Renate Schmidt und Denise Hoffmann vorstellen. Die Awo-Vorsitzende und SPD Kommunalpolitikerin hat das Lernpaten-Projekt zusammen mit Denise Hoffmann von Postillion in Kooperation mit der Eppelheimer Arbeitsgruppe Demografie im Herbst 2015 ins Leben gerufen.

Derzeit gibt es sechs Lernpaten, die an der Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule im Grundschulbereich im Einsatz sind. „Wir würden gerne noch mehr Lernpaten gewinnen, um das Projekt auch auf andere Klassen und Schulen ausweiten zu können“, hob Schmidt hervor. Eine pädagogische Vorbildung ist keine Voraussetzung, um beim Lernpaten-Projekt mitmachen zu können. Das Wichtigste, was man mitbringen sollte, ist Spaß am Umgang mit Kindern und ein polizeiliches Führungszeugnis. Wer Zeit übrig hat, mobil ist und sich gerne mit Kindern beschäftigt, kann sich als Lernpate bewerben.

„Weder Alter, Geschlecht, Herkunft oder Religion spielen eine Rolle“, erklärt Elisabeth Klett von der Eppelheimer Arbeitsgruppe Demografie. „Wer sich bereiterklärt, Lernpate zu werden, der verpflichtet sich auch nicht auf Lebenszeit zur Teilnahme an diesem Projekt“, betont sie. Jeder Lernpate bestimmt selbst, mit wie viel Zeit er sich einbringen möchte. „Man darf auch außerhalb der Schulferien in Urlaub fahren. Das ist alles kein Problem“, merkt Klett an.

Dank und Anerkennung

Vom Projekt „Lernpate“ profitieren beide Seiten: die Schüler und die Paten. „Man bekommt von den Schülern ganz viel Dank und Anerkennung zurück“, bestätigen die Lernpaten Dr. Zita Alonso, Heidrun Gurezka, Gisela Weinöhrl und Elli Stamatescu im Gespräch. „Die Kinder freuen sich, dass man sich für sie Zeit nimmt und schätzen das sehr“, berichtet Heidrun Gurezka. „Man merkt, wie gut es den Kindern tut, wenn jemand nur für sie da ist. Sie freuen sich, wenn sie Lernfortschritte machen und gelobt werden. Und das freut dann auch den Lernpaten“, merkt Zita Alonso an. „Man muss Geduld mitbringen und sich auf die Kinder einlassen können“, weiß Gisela Weinöhrl aus Erfahrung. „Es ist eine ehrenamtliche Tätigkeit, die Sinn macht und sie stärkt den Spaß und die Motivation der Schüler“, hebt Elli Stamatescu hervor.

In Absprache mit den Klassenlehrern kümmern sich die Lernpaten ein bis zwei Stunden wöchentlich individuell um „ihr Patenkind“ oder auch um eine kleine Patenkinder-Gruppe. Sie lernen, spielen oder lesen mit den Schülern und helfen so, die Unterrichtsrückstände aufzuholen und die Kompetenzen zu steigern. Es gibt keinen Zeitdruck und auch keine Bewertung der Schülerleistung durch den Lernpaten. So entwickeln die Kinder allmählich Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten und verbessern ihre schulischen Leistungen. Damit steigen ihre Chancen auf gute Bildung und bessere Noten.

Angebot ausweiten

Die ehrenamtlichen Lernpaten sind seit dem Projektstart vor vier Jahren nur im Grundschulbereich im Einsatz. Bedarf zur individuellen Förderung von Schülern sieht Renate Schmidt an allen Eppelheimer Schulen: „Wir würden das Angebot gerne auch auf die anderen Klassenstufen der Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule oder auch auf die anderen Schulen ausweiten. Aber dazu bräuchten wir mehr ehrenamtlich engagierte Bürger, die als Paten die Schüler unterstützen würden.“

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 18.04.2019