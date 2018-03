Anzeige

Eppelheim.Das Ärztehaus in der Hebelstraße 7 ist barrierefrei und die Praxen sind über einen Aufzug zu erreichen – aber nur, wenn der Fahrstuhl auch funktioniert. Seit zweieinhalb Wochen ist der Aufzug nun außer Betrieb. Patienten, die zum Beispiel zum internistischen Facharzt im dritten Obergeschoss müssen oder die orthopädische Praxis im zweiten Stock aufsuchen wollen, müssen sich die steilen Treppen hoch und wieder hinunter quälen, haben uns einige Beschwerden von Lesern erreicht.

Auch Mütter mit Kinderwagen könnten nur die engen Stufen hoch. „Das ist die reinste Katastrophe“, wird Krankengymnastin Ingeborg Bannholzer-Schaab, die ihre Praxis im zweiten Obergeschoss hat, deutlich. Insgesamt 28 Stufen seien es zu ihr hoch. „Manche Patienten bleiben jetzt halt weg.“ „Stop – kein Zutritt“, steht auf einem Zettel am Fahrstuhl. „Wir arbeiten an Ihrem Aufzug. Er steht Ihnen in Kürze wieder zur Verfügung“, heißt es weiter. Bei der Hotline der Aufzugsfirma Otis in Berlin sei keine aktuelle Störung gemeldet, wird unserer Zeitung mitgeteilt. Es handele sich auch nicht nur um eine Störung, sondern um Wartungsarbeiten, wie sie der TÜV vorschreibt, bestätigt Michaela Hartmann-Schmitt von der Hausverwaltung. Leider könne der Fahrstuhl nicht wie geplant am 26. Februar wieder in Betrieb genommen werden, hatte die Hausverwaltung auf einem weiteren Anschlag mitgeteilt: „Für die Ihnen dadurch entstehenden Unannehmlichkeiten möchten wir uns entschuldigen“.

„Umstand ist bitter“

Das helfe den Patienten aber auch nicht weiter, so eine Patientin beim Verlassen einer Praxis: „Im Zeitalter der Barrierefreiheit und in diesem Gebäudekomplex ist der momentane Umstand schon sehr bitter.“ Gestern waren Techniker der Firma Otis noch dran, wie es aussieht, könnte der Aufzug dann noch diese Woche wieder in Betrieb gehen. vw