Perfekte Werferinnen

Eppelheim.In der vergangenen Saison spielten die Frisbee-Damen des Turnvereins (TVE) noch in der zweiten Bundesliga. Doch dann bewies die junge Damenmannschaft, was Teamgeist und Siegeswille bewirken können, schafften den Aufstieg in die erste Liga. Die zweite Sensation gelang den „Heidees“ jetzt in Leipzig: sie wurden deutscher Hallenmeister im Frisbee und kamen mit der Goldmedaille zurück.

„Wir haben uns als Turnverein richtig gefreut über diese frohe Botschaft“, betonte Vorsitzender Claus Reske. Er hatte mit seinen Stellvertretern Andreas Walter und Ilona Schuhmacher die Spielerinnen mit ihren Mannschaftstrainerinnen Anja Folberth und Katharina Aschenbrenner sowie Frisbee-Abteilungsleiter Robert Klein zu einem Empfang mit Siegerfeier in die Vereinsgaststätte „Zum Lausbub“ eingeladen. Den frisch gebackenen deutschen Meistern gratulierte auch Bürgermeisterin Patricia Rebmann: „Ich freue mich, dass die Frisbee-Damen so erfolgreich sind. Diesen Sieg haben sie sich verdient.“

Das Stadtoberhaupt hatte ein Team-Geschenk mitgebracht. Vom Turnverein wurden die Frisbee-Damen mit einer Ehrung für ihren großartigen Erfolg bedacht. Vorstandsmitglied Ingrid Müller hatte für die Spielerinnen Mona Schäck, Sophie Flammer, Anja Folberth, Jana Wagner, Martine Ballinger, Selina Hermann, Maike Tiro, Anne Stadtmüller, Mirjam Schweitzer, Emma Phillips, Lauren Winchester, Melissa Rice und Carolina Gordillo Verdienstnadeln in Bronze und Blumensträuße vorbereitet, die auch den beiden Trainerinnen gebührten.

Wie die Spielerinnen deutlich machten, hatten sie nach dem Aufstieg eigentlich nur den Klassenerhalt als Ziel. Übrigens: Vor 30 Jahren wurde die Abteilung an der gleichen Stelle gegründet. sge

Mittwoch, 10.04.2019