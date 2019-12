Pfiffige Melodien und tolle Geschenkideen

Eppelheim.Die Adventsfeier an der Humboldt-Realschule ist so beliebt bei Schülern und Eltern, dass schon bei der musikalischen Eröffnung in der Schulaula die Plätze nicht ausreichten. Um den Auftritt der Bläser- und Mundharmonika-Klassen der Klassenstufen fünf und sechs nicht zu versäumen, wurden auch Stehplätze in Kauf genommen.

Es war ein richtig schönes, kleines Weihnachtskonzert mit traditionellen und pfiffigen Melodien, das die Schüler unter der Leitung der Musiklehrer Katja Resch und Tim Budavari dem Publikum präsentierten. Großer Applaus war ihnen gewiss. Und weil der Nikolaus schon eine ganze Weile an der Tür gelauscht und sich an den musikalischen Darbietungen ebenfalls erfreut hatte, gab es von ihm prompt ein dickes Lob für die tollen Auftritte der Bläser- und Mundharmonika-Klassen.

Das Nikolausgewand hatte sich der frühere Elternbeiratsvorsitzende Peter Pflästerer einmal mehr angelegt. „Er übt diese Aufgabe auch weiterhin für unsere Schule voller Freude aus“, merkte Schulleiterin Judith Bühler an. Sie weiß das ehrenamtliche Engagement des früheren Beiratsvorsitzenden für die Schüler sehr zu schätzen.

Seinen Geschenkesack hatte der Gabenbringer nicht vergessen. Es wurden von ihm nicht nur die jungen Musiker der Schule mit einer süßen Gabe beschenkt, sondern alle Kinder, die bei der Adventsfeier anwesend waren. Nach den Musikdarbietungen in der Aula öffneten in der Schule die Verkaufsstände.

Reges Treiben von Beginn an

Dort herrschte von der ersten Minute an reges Treiben. Die Schüler der Klassen fünf, sechs und sieben boten an ihren Ständen Leckeres, Nützliches und Dekoratives.

Selbstgefertigte Vogelfutterstationen aus Birkenholz hatte beispielsweise die Klasse 5 b hergestellt; hausgemachte Schokolade, Gebäck, kleine Kuchen und bunte Windlichter gab es bei der 6 c und ein internationales Kochbuch hatten die Schüler der achten Klasse im Unterrichtsfach AES (Alltagskultur, Ernährung, Soziales) für ihren Verkaufsstand gestaltet.

Die Schüler der achten, neunten und zehnten Klassen und die SMV der Schule waren Verpflegung der Besucher zuständig. Was Rektorin Judith Bühler und Konrektor Christian Fesler besonders freute, war der Besuch vieler ehemalige Schüler, die den Weg zur Adventsfeier gefunden hatten, um Lehrer zu treffen und die weihnachtliche Atmosphäre im Schulhaus zu genießen. sge

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 17.12.2019