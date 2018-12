Pfisterer seit 50 Jahren dabei

Eppelheim.Wenn der Arbeitergesangsverein (AGV) Eintracht zur Weihnachtsfeier in sein Vereinsheim einlädt, dann darf man sich auf eine fröhliche und gemütliche Feier freuen. Mit dem Lied „Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen“ begrüßte der Chor die Gäste. Vorsitzende Hildegard Rühle hieß alle willkommen. Mit einem Weihnachtsgedicht stimmte Leon, der Enkelsohn von Sängerin Margot Emig-Jung, die Gäste auf den Abend ein.

Die Vorsitzende sowie Uschi und Roland Herold wussten mit Geschichten und Gedichten die Feier zu gestalten. Felicity Hotasina setzte sich ans Klavier und bot ein flottes „Weihnachtsmedley“. Die Ehrungen nahm die Vereinsvorsitzende zusammen mit Christa Rühle vor. Der gemischte Chor gratulierte unter der Leitung von Jürgen Ferber mit „Jingle Bells“ und „Feliz Navidad“. Anschließend zeichnete Hildegard Rühle die fleißigsten Singstundenbesucher, die auswärtigen Chorsänger und die Helferinnen und Helfer bei Veranstaltungen aus. Aufgerufen wurden Margot Emig-Jung, Uschi Herold, Heidi Faulhaber, Christa und Gerd Rühle und auch Hildegard Rühle. Jeden Dienstag von auswärts zur Chorprobe kommen Margot Emig-Jung, Margit Rossmanith und Manfred Schmitt. Als engagierte Helfer bei Veranstaltungen wurden Christa und Gerd Rühle, Devrim Korkut, Tamara Kaltschmidt, Melitta Steinbächer, Heidi Faulhaber, Peter Grimm, Jürgen Ferber, Annika Schmitt, Inge Schuhmacher, Martina Wölfel, Phyllis Pister und Hildegard Rühle genannt.

Dass er nicht nur dirigieren, sondern auch singen kann, bewies Jürgen Ferber mit dem Lied „Have yourself a merry little christmas“. Den Part des Nikolaus übernahm Hildegard Rühle. Bevor der offizielle Teil beendet wurde, erinnerte Hildegard Rühle an das AGV-Weihnachtssingen an Heiligabend in der Friedhofskapelle. Es beginnt in diesem Jahr bereits um 15 Uhr. Bevor die Weihnachtsfeier ausklang, zitierte Vorstandsmitglied Bärbel Müller Vereinschefin Hildegard Rühle an ihre Seite und dankte ihr für ihr Engagement und ihre Vorstandsarbeit. sge

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 22.12.2018