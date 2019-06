Plätze frei für Seniorenausflug

Eppelheim.Die Stadt lädt am Dienstag, 25. Juni, Senioren zu einem Ausflug in die Knittelsheimer Mühle in die Pfalz ein. Dort haben die Teilnehmer die Gelegenheit, einen schönen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen zu verbringen, bevor sie sich zum gemeinsamen Abendessen treffen. Treffpunkt ist um 12.30 Uhr am Hugo-Giese-Platz.

Die Rückkehr nach Eppelheim ist um 21 Uhr geplant. Es entstehen lediglich Kosten für persönliche Ausgaben wie Kaffee und Kuchen und das Abendessen in der Mühle. Die Fahrt mit dem Bus ist kostenfrei. Bei Interesse kann man sich bis Montag, 24. Juni, unter der Nummer 06221/79 41 01 im Rathaus anmelden. zg

