Planungsteam sucht noch Helfer

Eppelheim.Der Gottesdienst in der Pauluskirche zum Weltgebetstag bietet Raum für alle, heißt es in der gemeinsamen Ankündigung der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde. Besonders richtet sich die Feier aber an jene Menschen, die sonst ausgegrenzt werden wie Arme, Geflüchtete, Kranke und Obdachlose.

Die Federführung bei der Planung zum Weltgebetstag übernehmen die slowenischen Frauen. Ihr Gottesdienst am Freitag, 1. März, nimmt die Anwesenden ab 19 Uhr mit in das Naturparadies zwischen den Alpen und der Adria.

Das ökumenische Vorbereitungsteam beider Kirchengemeinden sucht noch Frauen und Männer, die gerne mitmachen wollen: In der Gottesdienstgruppe, beim Chor, beim Kochen und vielem mehr, wie es in der Mitteilung heißt. Wer Lust und Zeit hat, sich in die Planung und die Gestaltung des Weltgebetstags einzubringen, kann sich bei Elisabeth Klett, Telefon 0160/8 52 63 60, oder per E-Mail an lis.klett@web.de, melden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 24.01.2019