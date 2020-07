Politischer Frühschoppen

Eppelheim.Zu einem politischen Frühschoppen lädt die Grünen-Bundestagsabgeordnete Dr. Franziska Brantner am Sonntag, 19. Juli, von 11 bis 12.30 Uhr in der Gaststätte „Zum Lausbub“ ein, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Bundesregierung trägt seit Beginn dieses Julis den Vorsitz im Rat der Europäischen Union. Damit trage die deutsche Regierung laut Mitteilung vor allem aber auch die Verantwortung, die Weichen so zu stellen, dass die EU nach der Krise besser dasteht als zu Beginn.

Beim politischen Frühschoppen möchte Dr. Franziska Brantner mit allen Interessierten darüber diskutieren, warum es im deutschen Interesse liegt, dass Europa unter der Krise nicht zusammenbricht. zg

