Polizei fahndet in Eppelheim - erste Festnahme

Eppelheim.Zahlreiche Streifenwagen der Polizei sowie Krankenwagen und Notarzt tauchen am Freitagabend die Hauptstraße/Ecke Friedrich-Ebert-Straße in Eppelheim in blaues Licht. Vor dem Rathaus, so ein Sprecher der Polizei, war es gegen 19.40 Uhr zu einer Auseinandersetzung unter vermutlich mehreren Jugendlichen gekommen. Dabei sollen auch ein Messer und eine Schreckschusswaffe eingesetzt worden sein. Die Polizei hat eine Großfahndung eingeleitet. Zwei Tatverdächtige werden gesucht. Gegen 21.10 Uhr wurde eine männliche Person offenbar vorläufig festgenommen und in einem Streifenwagen abtransportiert. Aktuell läuft noch ein Polizeieinsatz nördlich der Hauptstraße. Die Kriminaltechnik sichert Spuren am Tatort in der Friedrich-Ebert-Straße.

Laut Polizei ist wohl ein Verletzter mit dem Krankenwagen abtransportiert worden. Wie viele Verletzte es insgesamt gab, ist nicht bekannt. Auch über die Schwere der Verletzungen liegen keine Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Vor Ort werden Zeugen befragt und Beteiligte der Auseinandersetzung vernommen.

Die genauen Hintergründe der Tat sind noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 29.01.2021