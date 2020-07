Präferenz: Gewann Kleinfeld als Standort für Vereinsheim

Eppelheim.Die Planungen eines neuen Vereinsheims für den Sängerbund Germania laufen. Das „Badische Gasthaus zum Goldenen Löwen“ als bisherige Heimat des Vereins soll an die Pächter Daniel und Alexis Kirkos verkauft werden.

Die Verwaltung hat verschiedene Standorte für einen Neubau untersucht. Die Vorschläge wurden dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung präsentiert. Bei der Standortsuche wurden nur stadteigene Grundstücke berücksichtigt, um keine weiteren Kosten für einen Grundstückserwerb mit einbeziehen zu müssen.

Die Vorschläge reichen vom Gelände des zwischenzeitlich aufgelösten Hundesportvereins an der Dr.-Eckener-Straße über Grundstücke in der Birkigstraße und in der Straße „Am Sportplatz“ bis zu Flächen im Gewann Heerstraße und im Gewann Kleinfeld. Auch im Zuge des Neubaus der Rhein-Neckar-Halle könnte ein Sängerheim auf dem Grundstück mit eingeplant werden.

Stadtrat Trudbert Orth (CDU) war eine Deckelung der Baukosten wichtig. Mit dem Verein sollte die Größe des Gebäudes und der Nebenräume besprochen werden. Ein wichtiges Thema sei auch die Festlegung der Restlaufzeiten des Vertrages zwischen der Stadt und dem Sängerbund Germania und einer Ablösesumme. Die Planung für ein Vereinsheim im Gewann Kleinfeld sei die „beste und günstigste Variante“, so Orth.

Christa Balling-Gündling (Grüne), Renate Schmidt (SPD) und Bernd Binsch (Eppelheimer Liste) nahmen Kenntnis von der Liste möglicher Standorte. Die finanziellen Auswirkungen können erst nach der Festlegung genau beziffert werden, da je nach Standort unterschiedliche Aufwendungen wie Erschließungskosten entstehen.

Bürgermeisterin Patricia Rebmann bat die Fraktionen, sich untereinander auszutauschen. Weitere Vorschläge seien willkommen. Das Thema solle noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.

