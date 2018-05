Anzeige

Eppelheim.Der Traum eines jeden Technikbastlers rollte bei der Studien-Informationsveranstaltung für die Zehntklässler des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums (DBG) in die Aula: Ein selbstgefertigter schwarz-gelber Rennwagen, in den sich die Schüler dann sogar setzen durften.

Mitgebracht hatten das flotte Fahrzeug Studenten des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT), die den Zehntklässlern die Fachbereiche und Studiengänge dieser Hochschule vorstellten und allgemein über den Ablauf eines Studiums an einer Universität informierten.

Darüber hinaus berichteten die Studenten – unter ihnen ein ehemaliger DBG-Abiturient – über das Projekt „KA-RaceIng“ am KIT, welches in den Konstruktionswettbewerb „Formula Student“ eingebunden ist. „Gemeinsam haben wir viel Spaß bei der Arbeit“, erzählten die Studenten enthusiastisch. Eingeladen hatten sie die DBG-Lehrer Thomas Becker, Tina Jambrovic und Jens Rieß, die in Zukunft den Seminarkurs „Schüleringenieure“ anbieten werden. Sie hoffen, dass sich die Technikbegeisterung der Studenten auf die Zehntklässler überträgt. uf