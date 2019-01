Produkte planen und herstellen

Eppelheim.Die Schüler-Ingenieur-Akademie (SIA) ist ein Kooperationsmodell, das zum Ziel hat, Schüler für einen Ingenieurberuf zu begeistern. In Zusammenarbeit mit mehreren Hochschulen und technischen Betrieben sollen die Gymnasiasten sowohl theoretische Inhalte kennenlernen als auch Praxiserfahrung sammeln. Am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium (DBG) wird dies seit drei Jahren in Form eines Seminarkurses in der Oberstufe durchgeführt, der eine Fortsetzung des naturwissenschaftlichen Profils der Mittelstufe darstellt.

Lena Merkel und Jens Rieß, beide Lehrer am DBG, besuchen in diesem Schuljahr mit ihren Schüler-Ingenieuren mehrere Hochschulen und Betriebe. Außerdem erwerben die Elftklässler im ersten Halbjahr unter anderem Kenntnisse in technischem Zeichnen, Produktentwicklung und Projektmanagement, bevor sie im zweiten Halbjahr in den Kooperationsbetrieben eigene Produkte planen, erarbeiten und herstellen.

Praxisphase mit den Firmen

Nun waren die Kooperationspartner für die Praxisphase ins DBG eingeladen: Die Firmen ABB (Heidelberg), Wabco und John Deere (beide Mannheim) waren mit kleinen Teams vertreten und stellten ihre Betriebe vor. Moritz Frommer, ehemaliger Schüler des DBG und zurzeit in der Ausbildung bei Wabco, schilderte dabei seine Erfahrungen als Auszubildender und zeigte den Schülern, was in nächster Zeit auf sie zukommt. Anschließend bekamen die Schüler-Ingenieure die Möglichkeit, die Ausbildungsleiter „ihrer“ Betriebe kennenzulernen und erste Gespräche zu führen.

Der Höhepunkt der Veranstaltung kam direkt aus Eppelheim: eine Scheckübergabe über 2150 Euro durch ADM Cares, dem sozialen Investitionsprogramm des ADM Wild-Konzerns. Martin Steinmann, Mitglied der Geschäftsleitung, übergab den Scheck zusammen mit dem Angebot weiterer Kooperation zwischen ADM Wild und dem DBG. Dieses Geld werden die Schüler für die Entwicklung ihrer Produkte verwenden. Im Juli können die Ergebnisse dann bewundert werden.

Projekt für die Zukunft

Thomas Becker, stellvertretender Schulleiter des DBG, dankte den Betrieben für die Kooperationsbereitschaft und der Firma ADM Wild für ihre großzügige Spende. Er betonte, dass das DBG auch in den kommenden Jahren dieses Kooperationsmodell weiterführen werde. cw

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 22.01.2019