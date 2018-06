Anzeige

Eppelheim.Das Kabarett „Däumchen drehen“ kommt nach Eppelheim: Am morigen Donnerstag lädt die Stadtverwaltung gemeinsam mit der Arbeitsgruppe Inklusion zur Vorstellung von Rainer Schmidt in den Kultursaal der Rudolf-Wild-Halle, Schulstraße 2, ein. Das Kabarett findet um 19 Uhr statt. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei.

Humor, Schlagfertigkeit und Lebensfreude: Dies sind Eigenschaften, die Rainer Schmidt auszeichnen. Geboren ohne Unterarme und mit einem verkürzten rechten Oberschenkel machte er sich auf in ein erfolgreiches, vielseitiges Leben in der Mitte der Gesellschaft, heißt es in einer Pressemitteilung. Rainer Schmidt nimmt sein Publikum mit auf eine einzigartige Reise in das Land der Inklusion. „Mein Leben ist ein Kabarettprogramm“, sagt Rainer Schmidt.

Sprachwitzig und spitz ironisch „kabarettiert“ der Pfarrer, Buchautor und mehrfache Goldmedaillengewinner bei Paralympics, Welt- und Europameisterschaften. Sein Motto: Keine Hände – keine Langeweile. Er erzählt authentisch und natürlich ohne erhobenen Zeigefinger vom Glück und Pech des Außergewöhnlichseins.