Eppelheim.. Unter Leitung von Valerie Schnitzer erklingt nach über zehn Jahren einmal wieder Carl Orffs „Carmina Burana“ mit den Chören des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums (DBG) in der Christ-König-Kirche Eppelheim.

Es war diese zeitlos populäre Umsetzung der Lieder aus Benediktbeuern von Orff, mit dem vor ziemlich genau 20 Jahren der fulminante Start des großen Chores und der ersten Gesangsklassen am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium gelang – am gleichen Ort wie diesmal bei Konzert.

Und auch nach so langer Zeit haben nicht nur das Werk, sondern die vokale Arbeit am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium und seine Ensembles noch immer dieselbe Strahlkraft wie zu Beginn. Die zweite Aufführung vor zehn Jahren markierte die Verabschiedung des scheidenden Schulleiters, der selber aktiv im Chor mitwirkte. Und wie das unentwegt sich drehende Rad der Fortuna Ur-Symbol der Carmina Burana ist, so mag auch diese dritte Aufführung Symbol sein für die stetige und immer von neuem wieder aufstrebende kreative Energie am Bonhoeffer-Gymnasium. Und wieder ist der Anlass der gleiche, nämlich die Verabschiedung des amtierenden Schulleiters.