Radfahrer (50) bei Unfall leicht verletzt

Eppelheim.Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, missachtete eine 43-jährige Autofahrerin die Vorfahrt des Radfahrers und erfasste den Mann. Dieser stürzte und zog sich Schürfwunden sowie eine Prellung zu.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag, kurz nach 22 Uhr, in der Hauptstraße an der Einmündung zur Scheffelstraße. Der 50-jährige Radfahrer war in Richtung Schwetzinger Straße unterwegs, als ihm an der Einmündung die 43-Jährige die Vorfahrt nahm. Die Autofahrerin wollte die Hauptstraße in Richtung Wieblinger Straße überqueren, wobei sie den herannahenden Radler erfasste. Er wurde nach einer Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Rad blieb unbeschädigt, am BMW entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. pol

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 11.01.2020