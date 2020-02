Radverkehr verdoppeln

Eppelheim.Ein überwiegend aus Parteikollegen bestehendes Publikum begrüßte den Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) in der Rudolf-Wild-Halle. Unter dem Titel „Das neue Baden-Württemberg“ war der Politiker auf Einladung von Dr. Andre Baumann gekommen, um einerseits von den Plänen der Regierung für die Zukunft der Mobilität im Land zu berichten, andererseits aber auch, um sich den Fragen und Nöten der Bürger vor Ort zu stellen.

Das Konzept, das Hermann vorstellte, sieht eine ganzheitliche Herangehensweise vor. „Eine Verkehrswende ist nur mit einem klimafreundlichen Auto möglich“, sagte er und sprach moderne Batterien, aber auch synthetische Kraftstoffe und Vernetzung an. Der Ausbau des Schienenverkehrs, auch für den Güterverkehr, deckt die nächste Sparte ab. Den Anteil des Radverkehrs will das Verkehrsministerium bis 2030 verdoppeln, was unter anderem durch Radschnellwege gefördert werden soll. sb

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 29.02.2020