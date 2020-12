Rathaus für Publikum zu

Eppelheim.Aufgrund der weiterhin steigenden Inzidenz reduziert die Stadtverwaltung Eppelheim ab Montag, 21. Dezember, den Betrieb und schließt für den Publikumsverkehr. Für unaufschiebbare Dienstleistungen wie zum Beispiel die Ausstellung einer Urkunde stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung weiterhin zur Verfügung. Hierzu ist im Vorhinein eine Abklärung per Telefon oder Mail erforderlich.

Man erreicht das Bürgeramt unter Telefon 06221/79 41 20 oder per E-Mail an buergeramt@eppelheim.de. Die anderen Ämter sind telefonisch unter 06221/79 40 oder per Mail info@eppelheim.de zu erreichen. Der reduzierte Betrieb gilt für die Dauer des Lockdowns in Baden-Württemberg. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 19.12.2020