Rauch, Explosion und Hilferufe

Eppelheim.Die Hilferufe, die aus dem ersten Stock eines Wohnhauses in der Wieblinger Straße kamen, klangen echt. Starke Rauchentwicklung und Explosionen folgten und ließen Schlimmes vermuten. Etliche Passanten blieben stehen und vorbeifahrende Autos verringerten ihre Geschwindigkeit, um einen Blick auf das Szenario zu erhaschen.

Doch das, was gegenüber der Bushaltestelle am Ärztehaus dramatisch aussah, war nur eine gut vorbereitete Feuerwehrübung mit realistischer Schadensdarstellung, die an zwei Abenden auf dem Anwesen der Eppelheimer Bürgermeisterin durchgeführt wurde. Patricia Rebmann hatte unlängst zusammen mit ihrem Mann dort ein Haus erworben, das gerade vom Keller bis zum Dachboden kernsaniert wird.

Um der Feuerwehr Übungsmöglichkeiten zu bieten, haben sie den Einsatzkräften kurzzeitig ihr Haus als Übungsobjekt überlassen. Der Feuerwehreinsatz, der dort für die beiden Ausbildungszüge der Eppelheimer Wehr erfolgte, diente Ausbildungszwecken.