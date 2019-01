Rauch strömt vom Balkon

Eppelheim/Brühl.Zum Löschen eines Brandes wurde die Feuerwehr Eppelheim am Samstag gegen 10.15 Uhr in ein Hochhaus in der Lessingstraße gerufen. In dem sogenannten „Elefantenbau“ soll ein Feuer ausgebrochen sein, hatten Anwohner gemeldet. Da es sich um ein Hochhaus handelt, kamen auch die Feuerwehr Brühl und die Berufsfeuerwehr Heidelberg mit ihrer Drehleiter zum Einsatzort. Daneben waren zwei Rettungswagen, der Notarzt und drei Polizeistreifen vor Ort.

Nach der Erkundung der Einsatzkräfte war schnell klar, dass es sich nicht um einen Brand, sondern um angebranntes Essen handelte. Der Kochtopf wurde auf einen Balkon gestellt, wobei es zu einer Rauchentwicklung kam, die Anwohner für einen Brand gehalten hatten. zg

