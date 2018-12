Raum für unbekannte Werke

Eppelheim.Seit 1978 gestaltet der Sing- und Spielkreis Heidelberg in der Adventszeit ein Adventssingen. Anfangs trug das Konzert den Titel „Singen und Musizieren zum Advent“. Inzwischen wurde daraus das „Heidelberger Adventssingen“ mit drei großen Konzerten, die in Kirchen in Mannheim, Eppelheim und Heidelberg veranstaltet werden und viel Publikum anlocken. „Wir feiern 40 Jahre Adventssingen. Über dieses kleine Jubiläum freuen wir uns und wir sind sehr dankbar für die vielen Jahre, die wir als Chorgemeinschaft den Advent besingen dürfen“, führte Chorsprecherin Andrea Hege in ihrer Begrüßung in der Josephskirche aus.

Die Lieder und Instrumentalstücke waren für das Jubiläumskonzert gut gewählt und das Chorensemble in seinen aufwendig gestalteten Trachten herrlich anzuschauen. Mit dem Lied „Jetzt fangen wir zum Singen an“ gelang dem Chor ein schöner Konzertauftakt. Unter den Überschriften „In der Winternacht“, „Die Weisen folgen dem Stern“ und „O heil’ges Kind, wir grüßen dich“ kamen zumeist Lieder und Instrumentalstücke aus dem gesamten deutschen Kulturraum zur Aufführung.

Der Sing- und Spielkreis ist bestrebt, auch unbekannten Werken Raum zu geben und sie dem Publikum zu Gehör zu bringen. Dazu gehören einfache Volkslieder, Volksliedbearbeitungen bis hin zu ausgereiften Kompositionen, die dann für das Adventskonzert zusammengestellt werden. Der Sing- und Spielkreis hat auch einen Schwerpunkt: Er sucht sich gerne Komponisten aus den ehemals deutschen Siedlungsgebieten in Ost- und Südosteuropa aus. Das „Heidelberger Adventssingen“ wird immer durch Instrumentalstücke verschiedenster Besetzung bereichert, wobei die Musizierenden zugleich Sänger des Chores sind.

Berührende Lesungen

Gut ausgewählt für das stimmungsvolle Konzert in der Josephskirche, mit dem der Weg nach Weihnachten mit Liedern und Musikstücken beschritten wurde, waren die berührenden Textlesungen der Chormitglieder. Die Texte regten zum Nachdenken an. Mit Blick auf das 40-jährige Bestehen wurde Personen gedacht, die den Sing- und Spielkreis Heidelberg in besonderer Weise geprägt haben. Hier wurde Udo Wennemuth genannt, der die Leitung der Adventssingen von 1978 bis 2013 als Dirigent innehatte. Seit 2014 leitet Gunter Barwig den Chor. Die Instrumentalmusik wurde viele Jahre von Heinz Hess betreut. sge

