Ein Aussetzen verhindern

Noch eine weitere Sache liegt der Rathauschefin am Herzen: Gerade in der beginnenden Ferienzeit kommt es leider immer wieder vor, dass Tiere einfach ausgesetzt werden und unnötig leiden müssen. „Wer sich für ein Haustier entscheidet, der steht in der Verantwortung“, macht die Bürgermeisterin deutlich. „Und wer sich, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr in der Lage sieht, sein Tier behalten zu können, der sollte zumindest Verantwortung zeigen und es im Tierheim abgeben.“ Wem dies nicht möglich sei, der sollte sich mit dem Rathaus in Verbindung setzen. „Notfalls sorgen wir dafür, dass das Tier ins Tierheim kommt, damit sich dort darum gekümmert wird.“ Das Aussetzen sei die schlechteste Lösung, so Rebmann. sge

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 28.07.2018