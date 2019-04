Rebmann lädt zur Bürgerwerkstatt ein

Eppelheim.Bürgermeisterin Patricia Rebmann lädt zur Bürgerwerkstatt am Freitag, 12. April, um 17 Uhr in die Rudolf-Wild-Halle ein. Die offene Werkstatt ist die zweite Veranstaltung, die zur Erarbeitung eines Stadtentwicklungs- und Verkehrskonzeptes für Eppelheim führen soll. Rebmann will dabei von Anfang an die Bürger in den Prozess für eine Neuorientierung der Kommune einbinden.

Bei dieser Bürgerrunde werden die Kernbotschaften aus der Auftaktveranstaltung im Februar von der Firma STEG präsentiert und in kleineren Arbeitsgruppen weiter vertieft. Folgende Themen stehen im Fokus: Mobilität, die Zukunft des Zentrums, Vereinsleben und kommunale Infrastruktur, künftige Siedlungsentwicklung in Bezug auf Gewerbe und Wohnen.

Gemeinsam soll mit den Bürgern an diesem Nachmittag eine Vision für Eppelheim formuliert werden. Es sind alle interessierten Bürger eingeladen, um ihre Ideen und Vorschläge für Eppelheim zu präsentieren. zg

