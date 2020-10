Regenwurm Robert hilft dem Tollpatsch Theo

Eppelheim/Plankstadt.Witzige Unterhaltung mit pädagogischem Mehrwert und viel Bewegung – das bietet Liedermacher Jörg Schreiner aus Plankstadt in seiner Mitmach-Show. Mit Gitarre, Gesang und seinen Geschichten von „Theo Tollpatsch“, die es als liebevoll illustriertes Kinderbuch mit Hörspiel-CD gibt, sorgte der singende Familienvater bei seinem jungen Publikum in der Rudolf-Wild-Halle im Nullkommanix für super Stimmung.

Auch wenn der Musiker aus Eppelheims Nachbargemeinde die Kinder nicht zum Mitsingen und Mitmachen auf die Bühne holen durfte – das war aufgrund der aktuellen Hygienebestimmungen nicht erlaubt – wurde es seinen kleinen Gästen im Kultursaal keine Sekunde langweilig. Denn Jörg Schreiner machte gleich vorab deutlich, dass klatschen, lachen, am Platz tanzen und die Lieder mitsummen überhaupt kein Problem sei.

Grundlage seines pädagogischen Unterhaltungsprogramms für Kinder ist ein Junge namens Theo, dem in der Schule öfters Missgeschicke passieren. Beim Sportunterricht stellt er sich beim Bockspringen ungeschickt an und dann rutscht ihm auch noch vor den Augen aller die Sporthose runter. Wie peinlich! Das hat zur Folge, dass seine Mitschüler öfters über Theo lachen und er immer unsicherer wird. Am liebsten würde er gar nicht zum Schulfest gehen.

Doch da macht er Bekanntschaft mit Robert, dem Regenwurm. Der Wurm ist einer von der neugierigen Sorte und sprechen kann er auch. Prompt will er wissen, weshalb Theo so niedergedrückt ist. Der Junge gesteht, dass er Angst hat, auch beim Schulfest von seinen Klassenkameraden geärgert zu werden. Robert fragt Theo ein bisschen aus und erfährt, dass er Klavierspielen kann.

Für den Regenwurm ist klar, dass Theo mit einem Klavierstück einen Beitrag zum Programm des Schulfestes leisten könnte. Das klappt dann auch super. Für seinen Auftritt bekommt Theo von seinen Mitschülern viel Lob. Denn schließlich, so weiß Robert Regenwurm kann „jedes Kind irgendetwas gut“.

Sie summen mit

Kaum hatte sich Jörg Schreiner seine Gitarre umgehängt und das gleichnamige Lied angestimmt, kam sofort Bewegung in den Saal. Die Kinder summten die Melodie mit und tanzten am Platz. Schreiner hatte viele „absolute Lieblingslieder“ mit lehrreichem Inhalt dabei, die er den Kindern nicht vorenthalten wollte. Dem Nachwuchs gefielen die Musikstücke mit den lustigen Textzeilen wie beispielsweise „Ein Wurm lag in der Sonne und trocknete sein Haar“ oder „Ich würde gerne wissen, was Würmer gerne essen und geh’n sie auch aufs Klo? Wenn ja, dann wo?“

2003 rief Jörg Schreiner die Kinderfigur „Theo Tollpatsch“ ins Leben. Heute sind das Erstlingswerk „Theo Tollpatsch – Jedes Kind kann irgendetwas gut!“ und die gleichnamige Bühnenshow weit über die Region hinaus bekannt. Mit den Geschichten von Theo Tollpatsch möchte der Vater dreier Töchter das Selbstbewusstsein von Kindern stärken, ihnen Mut machen, an sich zu glauben und ihre Talente zu entdecken.

In spielerischer Leichtigkeit und mit viel guter Stimmung lernen die kleinen Besucher der Theo-Show nach eigenen Talenten zu forschen. Mit verschiedenen Stimmen, Geräuschen und viel Mimik präsentiert Jörg Schreiner die pfiffigen Texte und erweckt so die beiden Figuren Theo und Robert auf der Bühne zum Leben. Seine jungen Gäste sind nicht nur Zuschauer, sondern wichtiger Teil seiner interaktiven Show.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 29.10.2020