Resonanz auf Spendenaktion nicht groß genug

Eppelheim.Weihnachten ohne Geschenke? Das geht gar nicht. Daher gibt es seit mehr als 20 Jahren beim Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) die „Aktion Tannenbaum“. Bei Geschäftsleuten und Unternehmen wird um Spenden gebeten, um Einzelpersonen, Alleinerziehenden und Familien mit geringem Einkommen zum Weihnachtsfest ein Geschenk machen zu können.

Lange Jahre wurden Lebensmittelpakete für die Eppelheimer Mitbürger gerichtet. Vor zwei Jahren wurden die Lebensmittelpakete durch Einkaufsgutscheine ersetzt. Nach den Worten des langjährigen DRK-Vorsitzenden Dieter Hölzel könne dadurch jeder Beschenkte ganz gezielt das einkaufen, was er am dringendsten benötigt und am liebsten isst.

127 Personen und Familien bedacht

„Die Zusammenstellung der Lebensmittelpakete ist in den vergangenen Jahren immer aufwendiger geworden, weil bei den zu Beschenkenden in zunehmendem Maße Unverträglichkeiten, gesundheitliche Einschränkungen und die religiöse Herkunft zu berücksichtigen waren“, informiert Dieter Hölzel. In diesem Jahr werden insgesamt 127 Einzelpersonen und Familien bedacht und bekommen zu Weihnachten einen Einkaufsgutschein geschenkt.

Um die „Aktion Tannenbaum“ finanzieren zu können, bittet der Ortsverein jedes Jahr bei Eppelheimer Unternehmen und Geschäften um Spenden. „Die Resonanz auf unsere Spendenaktion war bei den Firmen leider nicht sehr groß“, bedauerte Hölzel. Die Spenden reichten nicht aus, um die Ausgaben von rund 6000 Euro zu decken. „Dies ist nur möglich durch die finanzielle Unterstützung des Eppelheimer DRK und durch einen Zuschuss vom Sozialfonds der Stadt“, informierte der DRK-Vorsitzende. sge

