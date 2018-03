Anzeige

Eppelheim.In der Sitzung des Technischen Ausschusses berichtete Projektleiter Paul Ritze von der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) über den Sachstand zum Neubau der Autobahnbrücke und der Verlängerung der zweigleisigen Straßenbahnlinie 22 nach Eppelheim.

Das Verkehrsunternehmen habe einige Anpassungen vorgenommen. So wird beispielsweise ein zusätzlicher Gelenkbus eingesetzt. Zudem wurde ein Zeitpuffer von zehn Minuten auf der Strecke von Schwetzingen bis Pfaffengrund eingebaut. Der Anschluss am Stotz wurde ebenfalls sichergestellt. Kontrolliert wird das in den Abendstunden durch einen Funkwagen. Kapazitätsengpässe seien jetzt „gar kein Thema mehr“, so Ritze.

Der verspätete Abbruch der Brücke, Munitionsfunde während der Bauarbeiten und die Abtragung der Altlasten am Straßendamm hätten Verzögerungen im Bauablauf bewirkt. Inzwischen sei aber eine Bauzeitenanpassung erfolgt. Der Kreisverkehr an der Haupt- und Hildastraße soll in diesem Juli fertig sein. Für die Endhaltestelle Kirchheimer Straße läuft gerade das Genehmigungsverfahren, der Umbau werde „sicherlich nicht vor Ende 2019“ hergestellt, sagte der Projektleiter.