Rote Blumen in den Gärten

Die SPD verteilt Samen für die rotblühen-den Sonnenblumen. © SPD

Eppelheim.„Eppelheim blüht auf“ – unter diesem Motto verteilte die SPD im vergangenen Jahr Sonnenblumensamen. Ziel dieser Aktion war es, die Stadt aufblühen zu lassen, Gärten, Terrassen und Balkone bunter zu machen und dadurch der Tierwelt mehr Lebensraum zu geben, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Idee stieß bei der Bevölkerung rundweg auf Begeisterung. Daher war sich der Vorstand der SPD Eppelheim schnell einig, die Sonnenblumen-Aktion mit rotblühenden Sorten in diesem Jahr weiterzuführen und Sonnenblumensamen zu verteilen – solange der Vorrat reicht. Wer Vögeln und Insekten etwas Gutes tun möchte, kann einfach ein SPD-Vorstandsmitglied kontaktieren, das Kontaktformular auf der Homepage www.spd-eppelheim.de nutzen oder eine Nachricht mit dem Stichwort „Sonnenblumensamen“ an den Vorsitzenden unter juergen.geschwill@spd-eppelheim.de senden. Die Samentütchen werden dann direkt in den Briefkasten geworfen.

Keine Verteilung auf dem Markt

Es besteht auch die Möglichkeit, sich die Sonnenblumensamen vor Ort abzuholen. Johannes Budjan vom gleichnamigen Reformhaus in der Hauptstraße hat sich bereit erklärt, die Sonnenblumensamen in seinem Geschäft auszulegen. Aufgrund der derzeitigen Corona-Lage möchten die Verantwortlichen vorerst keine Verteilung auf dem Wochenmarkt anbieten.

Jeder, der bei der „Eppelheim blüht auf“-Aktion mitmacht, hat die Chance, Gutscheine von Eppelheimer Restaurants oder Geschäften zu gewinnen. Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, deren Datum rechtzeitig in der Presse bekannt gegeben wird, sendet ein Foto bis zum Stichtag Sonntag, 18. Oktober, von einer rotblühenden Sonnenblume per E-Mail an juergen.geschwill@spd-eppelheim.de. Wer dazu keine technische Möglichkeit hat, kontaktiert einfach persönlich oder per Telefon ein Vorstandsmitglied der SPD Eppelheim. „Viel Spaß beim Aussäen und bleiben Sie gesund“, wünschen die Initiatoren der Aktion. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 28.05.2020