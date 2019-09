Rückmeldung für Betreuung nötig

Eppelheim.Die Sommerferien haben bald ein Ende, auch an der Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule fängt das neue Schuljahr an. Für die Klassen 2 bis 4 und die Klassen 6 bis 10 ist Unterrichtsbeginn am Mittwoch, 11. September, um 8 Uhr und Unterrichtsende für die komplette erste Woche ist um 12.30 Uhr. Betreuung bis 16 Uhr ist bei Bedarf gewährleistet, eine Rückmeldung an die Schule ist allerdings erforderlich.

Begrüßung der 5. Klassen ist am Mittwoch, 11. September, um 14 Uhr im Foyer der Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule. Einschulungsfeier für die 1. Klassen am Samstag, 14. September, um 10.45 Uhr im Capri-Sonne-Sportcenter. Davor ist ökumenischer Gottesdienst in der Christ-König-Kirche, Beginn 9.30 Uhr. zg

