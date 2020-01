Säulen der Gesellschaft ausgezeichnet

Eppelheim.Ein gut funktionierendes Gemeindeleben sei nur möglich, wenn sich viele Menschen engagieren, hob Bürgermeisterin Patricia Rebmann hervor. Und diese „wichtigen Säulen der Gesellschaft“ durften sich über eine Würdigung ihres Engagements freuen. Von Rebmann angeregt und beim Neujahrsempfang im vergangenen Jahr erstmals durchgeführt, stand auch diesmal die Auszeichnung besonders engagierter Bürger auf dem Programm.

Das Stadtoberhaupt lobte das Engagement: „Viele Mitbürger leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung unserer Stadtgesellschaft.“ Ohne diese Menschen wäre die Stadt um einiges ärmer. Nicht der Gemeinderat oder die Stadtverwaltung haben die Geehrten vorgeschlagen, stellte sie hervor. „Diese Vorschläge kamen aus der Bevölkerung, den Vereinen und Organisationen.“ 15 Bürger erhielten aus den Händen der Stadtprinzessinnen Lana Henschel und Marina Schmitt jeweils eine Ehrungsurkunde samt Gutschein für einen Einkauf bei den Mitgliedsbetrieben des örtlichen Bundes der Selbständigen.

Helfen steht im Vordergrund

Walter Läßle engagiert sich in der Flüchtlingshilfe. Er hat an deren Aufbau mitgewirkt und den Deutschunterricht mitorganisiert. Damit hat er dazu beigetragen, dass viele Geflüchtete gut integriert sind. Nicole Gundt engagiert sich beim Motorsportclub. Sie ist im Vorstand tätig und hilft bei vielen Veranstaltungen. Christa Burkhardt gehört seit 2002 dem Bürgerkontaktbüro an. Sie ist Schatzmeisterin und leitet Kurse für die ältere Generation. Ingrid Müller ist seit über 50 Jahren beim Turnverein aktiv und im Vorstand. Sie war Jugendleiterin und in der Abteilungsleitung der Leichtathleten. Heute leitet sie die Geschäftsstelle. Christa Flor vom ASV wurde für mehr als 45 Jahre Übungsleitertätigkeit und Engagement in der Abteilung Fitness, Gesundheit, Turnen und Gymnastik ausgezeichnet. Dr. Daniela Seehaus leitete viele Jahre als Vorsitzende den Pfarrgemeinderat von St. Joseph. Seit dem Zusammenschluss der Kirchengemeinden ist sie Vorsitzende des Pfarrgemeinderates der Stadtkirche Heidelberg. Hildegard Rühle ist seit 2013 Vorsitzende des AGV Eintracht. Unter ihrer Leitung wurde das 175-jährige Vereinsbestehen gefeiert und ein zweiter Chor gegründet. Melitta Steinbächer trat 1992 dem AGV bei. Vergangenes Jahr wurde sie Ehrenmitglied.

Werner Schäfer (Keglerverein) organisiert seit über 30 Jahren mit dem Förderverein die Teilnahme an Kerwe, Weihnachtsmarkt und Stadtfest. Else Leibrecht bringt sich seit 20 Jahren beim „Kommunalen Seniorentreff“ ein. Sie kümmert sich um die Betreuung und die Organisation des Treffs. Claus Enkler ist seit 1959 beim DRK aktiv. Zu seinen Aufgaben gehört unter anderem die Verwaltung der Mitglieder sowie die Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten. Annette Christiansen „hilft, wo sie nur kann“. Sie ist bei der Eppelheimer Flüchtlingshilfe engagiert und gehört dem Sängerbund Germania an. Hanna Hahne war und ist in vielen Bereichen engagiert. Früher war sie Elternbeirat in Kindergarten und Schule und im Freundeskreis des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums aktiv. Heute ist sie Sängerin im Singkreis der Pauluskirche. Hildrun Pisch-Papendick ist Vorstandsmitglied der Orts-SPD. Sie organisiert Jazzabende und hilft beim Minigolfturnier, dem politischen Kaffeeklatsch und beim Weihnachtsdorf. Elisabeth Klett, Leiterin der Stadtbibliothek ist Kirchengemeinderätin in der evangelischen Kirchengemeinde und singt im Kirchenchor. Zudem ist sie, um nur ein paar Beispiele zu nennen, Chormitglied beim AGV Eintracht, Chorsprecherin und Sängerin beim Sängerbund Germania sowie Vorstands- und Ensemblemitglied beim Theaterensemble Wildfang. sge

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 22.01.2020