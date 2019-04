Schilder für Obstbaumpfad

© spd

Eppelheim.Die CDU Rhein-Neckar führt am Samstag, 27. April, den dritten Aktionstag unter dem Motto „Tu was für Deinen Ort“ durch. Die CDU Eppelheim nimmt teil und initiiert Schilder für einen Obstbaumpfad. Treffpunkt ist um 11 Uhr an der Ecke Handelsstraße/Grenzhöfer Straße. Zusammen mit Dieter Müller, Landwirt und Altgemeinderat, werden die Teilnehmer den Obstbaumpfad begehen und Interessantes rund um die Natur in den Feldern erfahren.

Weitere Termine zur Kommunal- und Europawahl sind unter anderem ein Bürgerdialog mit dem Europaabgeordneten Daniel Caspary im Palais Hirsch in Schwetzingen am Montag, 6. Mai, um 20 Uhr, ein Infostand am Wasserturm am Mittwoch, 8. Mai, um 15.30 Uhr sowie eine kommunalpolitische Radtour mit Start am Rathaus am Dienstag, 14. Mai, um 18 Uhr. zg

