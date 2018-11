Schmorbrand in Nachtspeicherofen

Eppelheim.In der Nacht zum Montag wurde der Rettungsleitstelle gegen 3.40 Uhr ein Brand in einem Einfamilienhaus in der Richard-Wagner-Straße gemeldet. Mehrere Streifenbesatzungen, die Berufsfeuerwehr wie auch die Freiwillige Feuerwehr Eppelheim rückten aus, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Das Gebäude war lediglich stark verqualmt, die Bewohner konnten sich noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte aus dem Anwesen retten.

Kurzzeitige Straßensperrung

Nach ersten Angaben der Feuerwehr ist ein Schmorbrand in einem Nachtspeicherofen, der sich in der Küche befand, für die starke Rauchentwicklung ursächlich. Den Nachtspeicherofen transportierten die Feuerwehrleute ins Freie; ein größerer Schaden war nicht entstanden. Während des Einsatzes war eine kurzzeitige Sperrung der Richard-Wagner-Straße erforderlich. pol

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 27.11.2018