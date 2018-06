Schneewittchen spielt verrückt

Anzeige

Die Ideen zu diesem einmaligen Stück haben die 13 mitwirkenden Gymnasiastinnen, die im Laufe der Vorstellung verschiedene Rollen übernahmen, selbst entwickelt. Im Rahmen der Unterstufen-Theater-AG des DBG haben sie seit Anfang des Schuljahrs fleißig geprobt und jede Menge Kreativität an den Tag gelegt. Angeleitet wurden sie dabei von der Theaterpädagogin Nelly Sautter (Assistenz: Giulia Rechsteiner) vom Jungen Theater Heidelberg. Die Deutsch- und Musiklehrerin Birgit Hatzfeld vom DBG begleitete die Proben und kümmerte sich ums Organisatorische. Für die Beleuchtung war der Kursstufenschüler Julian Limmer zuständig.

Auf ihrer Reise ins Märchenland stellten die Forscherinnen fest, dass Schneewittchen sogar mehrere Fehler aufwies: Das Mädchen Schneewittchen war so hässlich, dass sich der Prinz nicht in es verlieben wollte – da half es nur noch, den Zaubertrank einer Hexe zu holen, der Schneewittchen wieder Schönheit verlieh. Versehentlich biss dann die eifersüchtige Stiefmutter in die von ihr vergiftete Seite des Apfels, der eigentlich Schneewittchen umbringen sollte, und starb selbst – für dieses Problem fanden die Märchenforscherinnen ebenfalls eine Lösung. Natürlich gab es auch in dieser Inszenierung ein Happy End.

Die Kostüme für die phantasievolle Aufführung hatte das Theater Heidelberg aus seinem umfangreichen Kostümfundus zur Verfügung gestellt, welchen die jungen Schauspielerinnen auf ihren Wunsch hin demnächst als Belohnung für ihr großes Engagement besuchen dürfen, so die Pressemitteilung. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 15.06.2018