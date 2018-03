Anzeige

Eppelheim.Sie hat in der Gemeinde Kultcharakter: Die Talentshow „Star Search“, die alljährlich von der Kursstufe eins des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums (DBG) in der Rudolf-Wild-Halle veranstaltet wird. So war der Saal an beiden Vorstellungsabenden ausverkauft und das Publikum sichtlich begeistert von der lustig-fantasievollen Geschichte, die sich die Abiturienten von morgen ausgedacht hatten: Zwei Jungen (köstlich dargestellt von den Zwillingen Florian und Niclas Graf) lasen beim Schlafengehen in einem alten Märchenbuch und wurden auf einmal in die Geschichten hineingezaubert. Ihr Vater (Nico Metzner, der dann auch als Conférencier durch den Abend führte) fand das Märchenbuch im Kinderzimmer und begann darin zu lesen.

Die Zuschauer begleiteten nun die beiden Jungen bei ihrer Odyssee durch eine bunte Märchenwelt, die die Kursstufenschüler zeitgemäß verfremdet hatten. So verlor die Prinzessin (Isabella Münstermann) statt einer goldenen Kugel ihr Handy im Brunnen und der Froschkönig (Lars Magnus) musste es ihr wieder heraufholen. Aschenputtel (Simone Singer) wollte nicht in den Königspalast zum Ball, sondern in den Disco Palace zu dem Rapper „Prince Kay One“ (Leon Staff) gehen und Schneewittchen (Elena Textor) starb nicht an einem vergifteten Apfel, sondern an einem vergifteten Fitnessgetränk. Bei dem Märchen Rapunzel wirkten auch der stellvertretende Schulleiter Thomas Becker und Mathelehrerin Lotte Emslander mit, beide wurden vom Publikum mit großem Applaus für ihre Darstellung bedacht.

Zwischen den Märchenszenen wetteiferten die Unter- und Mittelstufenschüler mit Musik- und Tanzdarbietungen um den Preis des Abends: Den Anfang machte Hans Bultmann (Klasse 6a) mit dem Saxofon, Sahel Hussein (9a) trug einen Rap vor und Julika Krause (7c) einen Song von der Sängerin Lauren Aquilina. Am Freitagabend holten sich Lilly Eipl und Marika Fried (beide 6b) mit einer gekonnten Tanzvorführung den Sieg, am Samstagabend durfte sich Emmelie Stöhr (6a), die eine Tanz-Akrobatik-Performance gezeigt hatte, über den Pokal freuen.