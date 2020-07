Schnitzeljagd für Kinder

Eppelheim.Die Stadtbibliothek lädt zum großen Sommerbücherflohmarkt ein. Am Donnerstag, 23. Juli, von 10 bis 18 Uhr sowie am Freitag und Samstag, 24. und 25. Juli, jeweils von 8 bis 12 Uhr, haben große und kleine wissbegierige und bücherliebende Menschen Gelegenheit, schöne Schnäppchen zu machen: Bücher, Zeitschriften, DVDs und CDs können in der Stadtbibliothek zum kleinen Preis gekauft werden. Für Kinder und Jugendliche gibt es außerdem eine Schnitzeljagd auf dem Schulgelände, dabei sind Wissen, Geschick und Können gefragt.

Jeder Teilnehmer erhält ein kleines, kühles Dankeschön fürs Mitmachen und unter allen abgegebenen und richtig ausgefüllten Fragebögen zur Schnitzeljagd wird zudem ein Hauptpreis verlost.

Erfrischende Cocktails

Mitmachen lohnt sich also. Zur Abkühlung zwischendurch kann man sich gerne auch einen besonderen Cocktail kaufen – ganz nach strengen Corona-Hygieneregeln und doch lecker und erfrischend, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtbibliothek. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 14.07.2020