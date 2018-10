Schon vor 150 Jahren gab’s Beschwerden über Lärm

Eppelheim.Nachtwächter gab es früher tatsächlich in Eppelheim. Sie waren in ärmliche Kittel gehüllt, hatten viel zu tun, aber einen kärglichen Lohn. Johann Hilbert war einer von ihnen. Er wurde 1907 eingestellt. Zu seinen Aufgaben gehörte es, abends die Petroleumlampen in den Dorfstraßen anzuzünden und sie morgens wieder zu löschen. Außerdem musste er nach Einbruch der Dunkelheit in den Straßen patrouillieren, herumlungernde Kinder und Jugendliche nach Hause schicken und darauf achten, dass in den Wirtshäusern die Sperrstunde eingehalten wurde.

Die Kontrolle der Feuerstellen in den Häusern oblag ihm ebenfalls, denn die offenen Feuer konnten schnell brandgefährlich werden. Das alles wusste Dr. Elisabeth Dahlhaus zu berichten. Die SPD-Altgemeinderätin und Heimatforscherin war zum mittlerweile vierten Mal in ihre Lieblingsrolle geschlüpft und führte als Nachtwächterin in einem von ihr entworfenen Gewand und Hellebarde in der Hand durch die Stadt. Die SPD hatte die Bevölkerung zu diesem interessanten Ausflug in die Geschichte eingeladen. Startpunkt war am Rathaus. Von dort ging es zu Fuß zu Gebäuden und Plätzen.

Mehr als 60 Gäste

An den einzelnen Stationen gab es viel Wissenswertes und verschiedene Anekdoten. Zur Freude von SPD-Vorsitzendem Jürgen Geschwill verbuchte die Veranstaltung mit mehr als 60 Gästen einen Rekordzuspruch. Junge Paare, die mittlere Generation und etliche Senioren ließen sich das Erlebnis nicht entgehen. Besonders erfreulich für die Teilnehmer: Sie bekamen, bevor es losging, von Savvas Karaisaridis vom Gasthaus „Zum Pflug“ einen Ouzo spendiert.

Wissenswertes über Eppelheim schickte Dr. Elisabeth Dahlhaus gleich zu Beginn vorweg. Sie erzählte, dass bei der ersten urkundlichen Erwähnung Eppelheims im Jahr 770 rund 500 Bürger im Dorf wohnten. Um 1900 seien es schon 2600 gewesen. Heute zähle man mehr als 15 000 Einwohner in der Stadt. Einst sei Eppelheim ein wirklich armes Dorf in der Kurpfalz gewesen, wusste Dahlhaus. Aber es habe sich im Laufe seiner bald 1250-jährigen Geschichte zu einer attraktiven Stadt gemausert.

Doch wie einst bei der Entstehung des Dorfes sei heute, bedingt durch einen hohen Schuldenstand, kein Geld da und die Stadt könne sich kaum noch etwas leisten. Noch nicht mal für die Renovierung der vor 20 Jahren mit Spendengeld erbauten Rudolf-Wild-Halle seien Rücklagen da, betonte Dahlhaus.

Vom Rathaus ging es für die Nachtwächterin und ihre große Zuhörerschar vorbei an der Rudolf-Wild-Halle Richtung Wasserturmplatz. „Mit diesem Denkmal identifizieren sich die Eppelheimer am meisten“, wusste die Nachtwächterin. Erbaut wurde der Turm im Jahr 1907. Er misst vom Sockel bis zur Spitze 47,60 Meter. Das Fassungsvermögen des Wasserbehälters beträgt 220 Kubikmeter. Das heute denkmalgeschützte Wahrzeichen der Stadt sicherte für 76 Jahre die Wasserversorgung der Bevölkerung bis schließlich das heutige „Alte Wasserwerk“ am westlichen Ortseingang gebaut wurde. Weiter ging es zur viel befahrenen Hauptstraße, der früheren „Dorfgasse“. „Ich sag’s euch ehrlich: In „Eppele“ war’s gefährlich. Von Alters her gab es immer Ärger mit dem Verkehr“, konnte Dr. Dahlhaus berichten.

Sie hatte im Zeitungsarchiv gestöbert und einen empörten Leserbrief, abgedruckt vor rund 150 Jahren im Heidelberger Tageblatt, gefunden. Der bezog sich auf den Fuhrwerksverkehr, der auch nachts andauere und reichlich Krach verursache. „Idyllisch ruhig war es in Eppele damals schon nicht“, wusste die Nachtwächterin.

Zu den weiteren Stationen gehörten die evangelische Pauluskirche, die katholische Josephskirche, die beiden Kindergärten Scheffelstraße und St. Elisabeth, sowie die Bildsäule am katholischen Gemeindezentrum. Abschluss der Führung war auf dem früheren Marktplatz, dem heutigen Hugo-Giese-Platz. Die ersten Stimmen und Bitten nach einer baldigen Wiederholung der Veranstaltung wurden schon beim nicht enden wollenden Applaus für die Nachtwächterin laut.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 27.10.2018