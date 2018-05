Anzeige

Eppelheim.. Tiere brauchen Rückzugsorte und Brutplätze – besonders in dicht bebauten Gebieten. Die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs haben deshalb nach einer Vorgabe von Peter Schmitt vom Bauamt ein Insektenhaus gebaut und es am nördlichen Eingang der Theodor-Heuss-Schule aufgestellt. Damit hat die Stadt in zentraler Lage Wohnraum für Insekten geschaffen.

Das „Insektenhotel“ hat mit mehr als zwei Metern Höhe und Breite stattliche Maße und wurde mit den verschiedensten Materialien ausgestattet, um Solitärinsekten wie verschiedenen Wildbienen- und Wespenarten oder der Florfliege Unterschlupf und ein entsprechendes Brutquartier zu bieten. Das nützliche Bauwerk wurde zum Schutz der Insekten vor Vögeln mit einem Drahtgeflecht versehen.

Miteinander von Mensch und Tier

In einer Stadt, die mehr Grünflächen für die Tierwelt bräuchte, sei es wichtig, auch auf verhältnismäßig kleinen Freiflächen Lebensräume für Tiere zu schaffen, hob Bürgermeisterin Patricia Rebmann bei der Einweihung der Insektenunterkunft hervor. Insbesondere für gefährdete Bienen sei dies notwendig, damit sie ihrer wichtigen Funktion, dem Bestäuben der Pflanzen, nachkommen können. Ihr war es wichtig, bei jungen Menschen das Verständnis für einen sorgsamen Umgang mit der Natur zu wecken. Sie wünschte sich ein Miteinander von Mensch, Tier und Natur und hoffte in der Bevölkerung auf viele Nachahmer, die sich für ihre Gärten ein Insektenhaus zulegen oder nachbauen. Die Fachleute bei der Stadt, wie Peter Schmitt, der für Umweltschutz und Grünanlagen verantwortlich ist, könne man gerne für eine Beratung kontaktieren, betonte die Bürgermeisterin.