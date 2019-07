Schüler bauen Tribüne für Gemeinschaftsschule Eppelheim

Eppelheim. Der Geruch von Holzlack liegt über dem Schulhof. Schrille Bohrgeräusche vermischen sich mit hektischen Rufen. Letzte Anweisungen, bevor das hölzerne Schmuckstück fertig wird. 15 Schüler der Friedrich-Ebert-Schule laufen wild durcheinander, um letzte Schrauben in die selbstgebaute, zweistufige Sitztribüne unter grünem Blätterdach zu drehen. Eine Woche lang haben die Jugendlichen der Klassen 7 bis 9 in Zusammenarbeit mit dem Verein Werkstattschule Heidelberg an dem Podest gewerkelt. Zunächst haben sie kleine Modelle aus zusammengebundenen Trinkhalmen entworfen, dann begann die Bauphase. Am Ende der Projektwoche sind die Kinder aufgeregt und stolz.

Zum vierten Mal verschönern die Jugendlichen in Kooperation mit der Werkstattschule den Hof der Gemeinschaftsschule in Eppelheim. Der gemeinnützige Verein zeigt Heranwachsenden durch Bauprojekte, dass eine handwerkliche Ausbildung eine Alternative zum Studium darstellt. „Kernthema ist die Förderung von Talenten von jungen Menschen“ sagt Geschäftsführerin Hendrikje Lorenz. „Wir versuchen, die Leidenschaft für die eigenen Talente zu wecken. Alles, was man mit Leidenschaft macht, macht man gut.“

Dass die aufwendigen Konstruktionsarbeiten nicht nur gut sind, sondern den Kindern Spaß gemacht haben, betont der Koordinator des Projekts und Diplom-Pädagoge Marc Böhmann. Die Zielsetzung, den Schulhof aufzuwerten, sei ab dem Punkt übertroffen worden, an dem Interesse und Neugier geweckt wurden. Die Partnerschaft zwischen Verein und Schule habe ein „außergewöhnlich tolles Team“ zusammengestellt, so Böhmann.

Die Truppe besteht aus drei Männern mit ungewöhnlicher Ausbildungskombination. Sie seien sowohl in einem Handwerksberuf ausgebildet worden als auch in Pädagogik. Diese Doppel-Qualifikation soll ideale Voraussetzung sein, um Jugendlichen handwerkliche Arbeit mit Spaß näher zu bringen.

Und tatsächlich ist es gelungen, das Anliegen zu vermitteln. Die beiden fünfzehnjährigen Mischa Häfele und Leon Mode sind sich einig: „Besser als Unterricht“. Häfele ergänzt: „Mir hat’s am meisten Spaß gemacht, mit der Kapp-Säge zu arbeiten und zu schleifen.“ Leon Mode nimmt schon zum vierten Mal am Bauprojekt teil und verrät: „Ich möchte Zimmermann werden.“

Die Materialkosten für das Bauprojekt belaufen sich auf 3000 Euro, so einer der drei Projektleiter, Kyran Dobler. Die Schule teilt sich den Betrag mit der Stadt. Für die Personalkosten seien der Europäische Sozialfonds und die Arbeitsagentur sowie das Kultusministerium Baden-Württemberg zuständig.

Als Bauvorhaben für das nächste Jahr sei ein Grünes Klassenzimmer geplant. Es soll ein Holzpodest mit Dreifach-Sitztribüne werden, auf dem bei gutem Wetter Unterricht oder andere Schulveranstaltungen stattfinden können, so Dobler.

