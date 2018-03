Anzeige

Begeistertes Publikum

Unter der Leitung von Claus Crasselt ging es dann mit der Schülerband der Theodor-Heuss-Realschule Heidelberg weiter. Die Band war zum ersten Mal bei „Youngstars“ dabei. Die Schüler boten an ihren Instrumenten in toller Manier Ohrwurmhits wie „Hit the Road Jack“ und verschiedene Lieder für die Akustik-Gitarre. Bestes Beispiel war der Song „Titanium“ in der Version von David Guetta featuring Sia. Mit „Maximum“ stand dann eine Band auf der Bühne, die mehrheitlich aus ehemaligen Schülern der Humboldt-Realschule besteht. Einige von ihnen sind heute bei der Eppelheimer Feuerwehr aktiv. Geleitet wird die Gruppe von Dennis Eisenhauer. Die Musiker wussten mit Rock- und Hard-Rock-Hits das Publikum zu begeistern. Die Schülerband „Confused“ der Humboldt-Realschule durfte nicht fehlen. Sie feierte bei ihrem Auftritt mit ihrem Leiter und Keyboarder Tim Budavari ihr zehnjähriges Bestehen und wurde für ihre Darbietungen bejubelt. Die Lieder waren mit „Mercy“ der Sängerin Duffy, „Ex’s & Oh’s“ von Elle King und „This Girl is on Fire“ von Alicia Keys toll gewählt. Auf der Bühne rockten die Sängerinnen Theresa Baumgärtner, Josefine Weijers, Elvira Krijezi und Sudem Özbilgen, sowie Alica Rakovski am Bass und Annalena Thomas am Schlagzeug. Sie wurden unterstützt von den beiden ehemaligen Schulbandmitgliedern Konstantin Strunz und Noah Scheuermann. Besonders beeindruckend war der von Sängerin Theresa Baumgärtner selbstkomponierte Song „Die Zeit heilt keine Wunden“.

i-Tüpfelchen des Abends

Das musikalische i-Tüpfelchen war an dem Abend der Auftritt der Lehrerband „Lehrgut“ der Humboldt-Realschule. Sie bestand aus Alexa Davis, Annika Dittmann, Tim Budavari, Thomas Sturm und Konrektor Christian Fesler als Leiter des Pauker-Ensembles. Unterstützt wurden die Lehrkräfte von Dennis Eisenhauer, einem ehemaligen Schüler. Das Publikum durfte sich auf rockige Coverversionen freuen, darunter auch aktuelle Hits wie „Legendary“ von Welshly Arms. Das Organisationsteam mit Tim Budavari, Gregor Stabenow und Alexa Davis wurde beim „Youngstars“-Konzert in hervorragender Weise von der SMV unterstützt. Die Schüler waren an verschiedenen Stellen im Einsatz, unter anderem auch bei der Bewirtung. Die Schulsanitäter hatten zusammen mit der DRK-Bereitschaft das Wohl der vielen Besucher im Blick. sge

