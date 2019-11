Schüler tauchen in die englische Geschäftssprache ein

Eppelheim.Sechs Schüler des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium haben erfolgreich eine Englisch-Prüfung der Londoner Handelskammer (London Chamber of Commerce and Industry) abgelegt und erhielten nun ihre Zertifikate. In der Arbeitsgemeinschaft (AG) „Business English“ tauchten die Teilnehmer ein Jahr lang in die Welt der englischen Geschäftssprache ein.

Nach einem sanften Einstieg zum Thema Büro und Schreibtisch, lernten die Teilnehmer der AG die Abteilungen eines Unternehmens kennen und befassten sich im Laufe des Jahres mit zunehmend komplexeren Aufgaben. So versetzten sie sich beispielsweise in die Rolle eines Abteilungsleiters, der seine Mitarbeiter über neue Arbeitsabläufe informieren muss, oder übten mit Kundenbeschwerden sprachlich angemessen umzugehen.

Die wichtigsten Textsorten der englischsprachigen Geschäftswelt können die Teilnehmer nun einsetzen. Sicher ist es eine anspruchsvolle Aufgabe für Jugendliche, sich in Unternehmensabläufe hineinzudenken, betriebswirtschaftliche Probleme zu erfassen und diese in adäquaten Texten abzubilden – zudem in einer Fremdsprache.

Umso mehr freute sich die Leiterin der AG, Isabel Antretter, dass alle Prüfungsteilnehmer erfolgreich waren. Respekt zollte den Schülern auch Schulleiter Thomas Becker, der die Urkunden überreichte. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 16.11.2019