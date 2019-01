Schulden steigen auf 35 Millionen Euro

So sah die Baustelle für die Autobahnbrücke zwischen Eppelheim und Heidelberg Mitte des vergangenen Jahres aus. Inzwischen ist die Inbetriebnahme für Straßenbahn, Individualverkehr und Fußgänger sowie Radfahrer erfolgt. Demnächst beginnen in der Brückenstraße die Arbeiten am maroden Abwasserkanal.

© Widdrat