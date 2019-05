Schule gibt Musiktalenten eine Plattform

Eppelheim.Publikum, Schulleitung und Lehrerkollegium kamen aus dem Staunen und Applaudieren gar nicht mehr heraus: Bei der „Soiree im Foyer“ stellten die Schüler des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums in hervorragender Art und Weise ihr musikalisches Talent unter Beweis.

Schüler fast aller Klassenstufen beteiligten sich an dem abwechslungsreichen Musikprogramm. Fast zwei Dutzend Auftritte durften die beiden Moderatorinnen Katharina Litsch und Julia Hinz ansagen. Die Musiklehrerinnen Birgit Hatzfeld, Gudrun Rahn, Valerie Schnitzer und Sylvia Müller hatten ihre Musikschüler sehr gut auf ihren Auftritt vor großem Publikum vorbereitet. Das Gymnasium gab seinen Musiktalenten eine Plattform – und diese wussten diese Möglichkeit ausgezeichnet zu nutzen.

Im Ensemble oder solo

Ob solistisch, im Duett, als kleines Ensemble oder im großen Chor: Die Schüler beeindruckten an ihren Instrumenten oder gesanglich mit ihren Stimmen auf hohem Niveau. Klavierbeiträge und Gitarrenstücke, Geigenspiel und Querflötenklänge wechselten sich ab. Die Schüler hatten aber an diesem Abend noch viel mehr Instrumente zu bieten. Die Schulband mit Schülern der fünften Klassen eröffnete mit dem „Watermelon man“ die Soiree. Die Klasse 5c war auch mit von der Partie. Ihr Chorauftritt wurde von zwei Blockflöten und Orff-Instrumenten begleitet. Die Musikprofile der Klassen Acht und Zehn zeigten mit „Hit the road Jack“ von Curtis Mayfield und „Don’t stop me now“ von Queen, was sie musikalisch zu leisten vermögen.

Der Musikprofilkurs der Kursstufe I setzte mit seinem Auftritt einen ausgezeichneten Schlusspunkt. Die Schüler hatten sich das Stück „Irish blessing“ von Joyce Eilers Bacak ausgesucht. Das Publikum war von dem ausgezeichneten Gesangsauftritt zurecht begeistert und sparte, wie bei allen vorherigen Auftritten der Schüler, nicht mit Applaus. sge

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 01.06.2019