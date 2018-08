Anzeige

Eppelheim.Das ist was: Der Hausmeister des Friedrich-Bonhoeffer-Gymnasiums fand am Montagmorgen die gestohlenen und auch aufgebrochenen Doppelspielzeugautomaten, die Unbekannte aus dem Eingangsbereich des Gisela-Mierke-Bades in der Justus-von-Liebig-Straße mitgenommen hatten (wir berichteten).

Laut Polizeimeldung lagen die Automaten in einem Gebüsch hinter der Schule. Ob außer dem geringen Bargeldbetrag auch Utensilien gestohlen wurden, ist derzeit nicht bekannt. Wie die ersten Recherchen des Polizeipostens Eppelheim ergaben, hatten die Unbekannten auch aus dem Bistro des Schwimmbads ein IPad sowie einen „Bose“-Soundverstärker gestohlen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern aktuell noch an. pol