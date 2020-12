Schuster Martin tut Gutes

Das Team schlüpft in verschiedene Rollen im Schattentheater. © Geschwill

Eppelheim.Zuhören, zuschauen und sich kurz vor Weihnachten von einer zu Herzen gehenden Geschichte gefangen nehmen lassen – das ermöglichte das Familiengottesdienst-Team der evangelischen Gemeinde unter der Leitung von Gemeindediakonin Johanna Hassfeld. Für Familien mit Kindern hat man sich mit „Geschichten im Innenhof“ ein neues, Corona-konformes Veranstaltungsangebot überlegt, das erstmals stattfand.

Zwischen Pauluskirche und Gemeindehaus waren unter freiem Himmel mit ausreichendem Abstand Sitzgelegenheiten aufgestellt. Die Besucher durften sich eine wärmende Decke oder Sitzunterlagen mitbringen, damit es ihnen während der rund halbstündigen Zusammenkunft nicht kühl wurde. Die ausgewählte Geschichte vom „Schuster Martin“ wurde nach Einbruch der Dunkelheit vom Gottesdienst-Team als Schattentheater aufgeführt. Eine Anmeldung war erforderlich.

Die Geschichte vom fleißigen Schuster war für die Weihnachtszeit wunderbar gewählt. Aufgeführt wurde sie als Schattentheater mit echten „Schattenspielern“. Die jeweiligen Rollen wurden vom Familiengottesdienst-Team übernommen. Die Fenster des Gemeindehauses wurden für die Aufführung zur Theaterbühne. Die Fensterscheiben waren mit durchscheinendem Stoff verhüllt. Dahinter saßen die Akteure mit den jeweiligen Requisiten.

„Ich werde zu dir kommen“

Sobald im Gemeindesaal das Licht gelöscht war und ein Scheinwerfer von innen ein Fenster erleuchtete, erlebten die Besucher die gewünschte Szene. In einem Fenster war der fleißige Schuster zu sehen, der mit Werkzeug Schuhe reparierte. Nach Feierabend las er gerne in der Bibel. Die Geschichte von einem reichen Mann, der Jesus zu sich eingeladen hatte, brachte ihn zum Nachdenken. Die Frage, wie er wohl Jesus empfangen würde, ging ihm nicht mehr aus dem Kopf. Kurz vorm Einschlafen hörte er plötzlich eine Stimme, die zu ihm sagte: „Martin! Schau morgen gut auf die Straße, denn ich werde zu dir kommen!“ Der Schuster wusste nicht, ob er die Worte nur geträumt hatte.

Doch am nächsten Tag blickte er tatsächlich öfters aus dem Fenster auf die Straße. Im nächsten Fenster war ein alter Mann zu sehen, der bei Kälte Schnee schippte und müde wirkte. Ihn bat Martin in seine Werkstatt und bot ihm einen wärmenden Tee an. Beim nächsten Blick aus dem Fenster sah er eine junge Mutter mit ihrem Kind. Sie versuchte, ihr Kind vor der Kälte zu schützen, trug aber selbst mit Löchern übersäte Stiefel und fror. Martin bat sie in seine warme Stube, gab ihr Suppe und Brot, kümmerte sich um ihr Kind und schenkte ihr neue Winterstiefel.

Auch bei der Marktfrau, die mit einem Jungen einen Zwist hatte, schaltete sich Martin ein und wendete alles zum Guten. Am Abend, als der Schuster seine Bibel zur Hand nahm, hörte er wieder eine Stimme. Diesmal sagte sie zu ihm: „Siehst du, wie du Menschen glücklich gemacht hast. Du hast Licht und Wärme in ihr Leben gebracht!“ Da begriff Martin, dass an diesem Tag Jesus in Gestalt dieser bedürftigen Menschen zu ihm gekommen war und sich über Martins gute Taten freute: „Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“ sge

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 23.12.2020